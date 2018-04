VW vernieuwt Passat CC

Door: BV

Volkswagen neemt voorgoed afscheid van het oude design-DNA. Nu ook de Passat CC strak is getrokken zijn alle modellen voorzien van de vormtaal die door designchef Walter Da Silva is uitgetekend. De ganse operatie is in een razend tempo doorgevoerd. Maar VW beperkt zich niet alleen tot uiterlijke opsmuk - ook aan de uitrusting is gesleuteld.

De dynamisch gelijnde Passat-variant maakte zijn debuut vier jaar geleden. Sinds die tijd gingen er 270.000 Passat CC naar klanten. Een groot deel daarvan ging de boot op naar de VS en het zal dan ook wel geen toeval zijn dat het vernieuwde model z'n publieksdebuut maakt op het Autosalon van Los Angeles (18 tot 27 nov). In het voorjaar van 2012 staat hij bij de dealer.

Zoals gezegd, de aanpassingen zijn voornamelijk optisch van aard. De grille, lichtunits, bumpers en de motorkap zijn nieuw. Aanpassingen die vooral de breedte van de CC moeten benadrukken. En wat licht geeft, voor- of achteraan, is voorzien van LEDs.

De boordplank kreeg vorig jaar al een lichte opfrisser en verder dan een nieuwe kleurencombinatie komt VW nu niet. Bruin en gelakt houd is het nieuws. Of je vier of vijf zitplaatsen krijgt, heb je nog steeds zelf in de hand.

Wat uitrusting betreft zien we de komst van bijvoorbeeld het Easy Open Systeem waarbij je door een voet onder de achterbumper te steken de kofferklep kunt openen. Daarnaast zien we Side Assist Plus (dodehoekbewaking) in combinatie met Lane Assist (rijstrookbewaking). De systemen werken nu samen waardoor je niet alleen een melding krijgt als je iemand in de dode hoek over het hoofd ziet, maar de auto ook een stuurcorrectie maakt.

Op motorisch gebied is er net als voorheen de keuze uit een tweetal TDI-motoren met respectievelijk 140 en 170pk, of een Belgische versie met 163pk. Het benzinegamma bestaat uit de 160, 210 en 300pk sterke motoren die allemaal gekoppeld kunnen worden aan een DSG-automaat. De topper heeft die, net als vierwielaandrijving, standaard.