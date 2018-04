Teaser voor vernieuwde Hyundai Genesis Coupe

Door: BV

Het is een beetje als de inleiding voor een verhaal waarvan je het einde al kent, deze teasers voor de vernieuwde Hyundai Genesis Coupé. Beelden van een ongecamoufleerd exemplaar verzeilden immers al eerder op deze site, maar nu is er officiële bevestiging. Het nieuwe model krijgt smoelwerk dat veel weg heeft van dat van de nieuwe Hyundai Veloster. Daarmee past de achterwielaangedreven sportieveling alvast een pak beter in het Europese aanbod van de ambitieuze constructeur.

Behalve nieuw geplooid metaal en interieurupdates verwachten we ook enkele technische wijzigingen. We mikken onder meer op een vernieuwde 3,8l V6 met 333pk, gekoppeld aan een achttrapsautomaat. Welk lot de kleinere tweeliter turbomotor ondergaat is nog niet bekend. Geduld oefenen is de boodschap. De Koreanen komen op 12 november al meer te weten. Dan wordt de Genesis Coupé voor de thuismarkt voorgesteld. Europa moet nog wachten tot ergens in 2012.