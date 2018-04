Nieuwe Mercedes SL lichter en stijver

Door: TB

Naast Porsche, die zopas de nieuwe 911 Cabriolet met ons deelde, is ook Mercedes-Benz volop aan het werken aan een opvolger voor zijn open vlaggenschip, de SL. De Duitsers zijn alvast erg fier op het naakte koetswerk en brengen hiervan dan ook al enkele foto's uit. De uit verschillende soorten aluminium opgetrokken tweezitter brengt in de SL350 zo'n 140kg minder op de weegschaal dan de uitgaande stalen variant (120kg minder voor de SL500), maar wordt wel een vijfde stijver. En vooral dat laatste is goed nieuws, want cabriolets kunnen een extra portie rigiditeit altijd goed gebruiken. De nieuwe SL wordt ook groter; de wielbasis neemt met 2,5cm toe en de totale lengte dikt aan met 5cm. Vooraan gaat het spoor een centimetertje breder, maar achteraan komt er naar verluidt maar liefst 7 centimeter bij. Mercedes onthult de 911-rivaal pas op het autosalon van Detroit in januari, maar je kan er donder op zeggen dat we tegen dan al een goed beeld zullen hebben van wat ons te wachten staat ...