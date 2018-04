Officieel: Volkswagen Passat Alltrack

Door: TB

Op Tokyo Motor Show volgende week verwachten we uiteraard een hele resem Japanse wereldpremières en al even Aziatische concepts. Ook Europese autobouwers trekken met hun nieuwigheden naar dit belangrijke autosalon, zo zal Volkswagen er de nieuwste Passat-telg officieel voorstellen: De Passat Alltrack, in wezen niet meer dan een met SUV-achtige bumpers, bredere wielkasten en drempels opgesmukte Passat Variant. Dankzij zijn verhoogde bodemvrijheid en de gunstigere overrij- en oploophoek moet de Alltrack kopers weten te overtuigen die twijfelen tussen een gewone break en een SUV, in het bijzonder als trekker van aanhangwagens. Audi's A4 Allroad, Volvo's XC70, Subaru's Legacy Outback en Peugeot's nog te verschijnen 508 RXH zijn hun borst al aan het natmaken. De motoren van de Passat Alltrack combineren allemaal een turbocompressor met directe injectie. De TSI-benzinemotor levert een vermogen van 160pk, maar interessanter zijn ongetwijfeld de Tdi dieselmotoren die 140pk of 170pk ontwikkelen, en daarvoor op papier met respectievelijk 5,7l/100km (150gr CO2/km) en 5,8l/100km (152gr CO2/km) gevoed moeten worden. Vierwielaandrijving (4Motion) is standaard op de 170pk versie, net als een DSG-automaat met dubbele koppeling. Vierwielaandrijving kan eveneens optioneel besteld worden op de 140pk versie. Volkswagen verwacht de nieuwkomer ergens in het voorjaar van 2012 in de showroom.