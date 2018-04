Toyota Fun-Vii: maf concept

Door: TB

De Tokyo Motor Show toont natuurlijk niet alleen productierijpe wagens, maar ook best maffe concepts - zoals deze Tokyo Fun-Vii. De bedoeling? Het karretje dient zich thuis te voelen in een niet zo veraf staande toekomst, waarin mensen, wagens en de beschaving in zijn geheel met elkaar zijn gekoppeld. Net zoals je een app download voor je smartphone, kan je je Fun-Vii aanpassen, langs de binnen- én de buitenkant, door een nieuw jasje te downloaden. Publiciteitsjongens beginnen al te watertanden. De stroom aan informatie die elke dag op ons wordt losgelaten, wordt in het interieur netjes gekanaliseerd en naadloos geïntegreerd met de andere functies in de wagen. De Fun-Vii haalt zelf software updates af en communiceert ook met andere voertuigen en gebouwen in de nabijheid, om onder meer botsingen te vermijden en te communiceren met in de buurt rijdende vrienden. Of beter nog, om botsingen met die vrienden te vermijden, want met zo veel infotainment aan boord, is over je stuurhelft naar buiten turen wellicht bijzaak.