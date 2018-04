Mazda i-ELOOP alternatief voor hybride?

Door: TB

Nu de brandstofprijzen mondiaal de pan uit swingen en overheden alsmaar strengere emissienormen opleggen, zoeken zowat alle autobouwers tegenwoordig naar methodes om kilometers zo zuinig mogelijk af te kunnen malen. De ene zoekt zijn heil in volledig electrisch aangedreven voertuigen, al dan niet met actieradius-uitbreider; de andere denkt dat hybrides de toekomst zullen uitmaken. Mazda wil vooral niet raken aan het rijplezier, en tracht met allerhande technologiëen, onder de noemer Sky Activ conventionele verbrandingsmotoren zo zuinig mogelijk te laten opereren. Mazda stelt daarom zijn i-Eloop systeem voor, wat staat voor Intelligent Energy Loop.

Het vernuft zit hem in het gebruik van een capacitor in plaats van een batterij, bij het recupereren van remenergie. Als de bestuurder het gaspedaal licht, wordt de nieuwe alternator geactiveerd die naargelang de omstandigheden, kinetische energie omzet in stroom met een spanning tussen 12 en 25V. Deze wordt naar de dubbellaags-capacitor gestuurd, die - in tegenstelling tot een batterij - in enkele seconden volledig opgeladen kan worden. De opgeslagen electriciteit kan dan, eens omgevormd naar 12V, herbruikt worden om electrische toepassingen van stroom te voorzien en indien nodig, de hoofdbatterij op te laden. Interessant is ook dat wanneer de wagen is uitgerust met een start-stopsysteem (i-stop geheten bij Mazda) door de implementatie van deze capacitor, de tijd dat de wagen in wachtstand kan blijven staan met verbruikers (zetelverwarming, airco) geactiveerd, een stuk kan verlengd worden zonder de normale batterij te belasten. Omdat door het gebruik van het i-Eloop systeem minder brandstof moet gebruikt worden voor het voeden van electrische boordsystemen, claimt Mazda een verbruikswinst te kunnen boeken van 10%. We zullen snel weten of dit ook klopt, want de Japanners willen de technologie al in 2012 in het gamma introduceren.