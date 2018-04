Citroën wordt ultramerk

Door: BV

Dat zegt Thierry Metroz, de directeur design van het merk. Dat is, volgens de definitie van de constructeur, een merk dat bij de mensen beelden oproept. Zoals Land-Rover bijvoorbeeld, dat meteen doet denken aan weidse plaatsen en ruw terrein. Referentiemerken bestaan ook, dat zijn er die woorden oproepen. Audi bijvoorbeeld, dat (echt of gepercipieerd - dat laten we in het midden) doet denken aan degelijkheid. Die rol is binnen de Peugeot-Citroën-alliantie echter weggelegd voor het merk met de leeuw in de beeltenis.

Citroën zelf bestaat vandaag eigenlijk reeds uit twee verschillende productlijnen. Dat zijn enerzijds de C-modellen en anderzijds de wagens die met een DS-logo zijn uitgedost. Beiden zullen zich in de toekomst nog meer van elkaar onderscheiden. Op vlak van stijl en productfilosofie, maar niet op vlak van prijs. De twee zullen zich niet (noodzakelijk) ten opzichte van elkaar verhouden als een A- en B-merk, ook al zal het specifieke productaanbod van elke lijn enkele verschillen opdringen.

De DS-lijn moet de rijke geschiedenis van het bedrijf uitspelen, verfijnd en origineel zijn. De krijtlijnen voor de vormtaal die daarbij hoort, zijn reeds uitgezet. De barokke combinatie van scherpe lijnen en dominante vlakken valt immers in de smaak. Evolutie is uiteraard niet te stoppen.

De modellen die zich laten kenmerken door de C in de type-aanduiding, hebben een koets die je kan beschouwen als mainstream. Dat verandert met Thierry Metroz aan de teugels van de designafdeling. Citroëns worden in de toekomst simpel, innovatief en intelligent. Het bedrijf is in verwachting van een nieuwe, specifieke vormtaal en de eerste borelingen worden over enkele jaren verwacht. De designer belooft zuivere lijnen in koetswerken die ontdaan zijn van franjes. Dat betekent echter niet dat ze goedkoop of weinig klassevol zullen ogen. Wel het tegendeel.

In China, wat voor Citroën zelfs vandaag al de tweede belangrijkste markt is, wordt nog dit jaar gestart met de bouw van specifieke DS-showrooms. Beide productlijnen worden er als aparte merken gepositioneerd. Indien succesvol is niet uitgesloten dat die manier van werken ooit de oversteek naar Europa maakt. Concrete plannen zijn daar echter nog niet voor.

Over de toekomst licht Metroz alvast een tip van de sluier; de komende jaren mogen we ons bij Citroën verwachten aan meer personaliseringsmogelijkheden (in de DS-reeks) en specifieke modellen die enkele nieuwe niches zullen aanboren. Wordt vervolgd!