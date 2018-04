Nissan's Nismo kietelt de Juke op

Door: TB

s="internalLink" href="http://www.auto55.be/nieuws/15497-nissan-op-het-autosalon-van-tokyo">Nismo, sinds 1984 Nissan's sportieve tak, mag net als bijvoorbeeld BMW's M afdeling geregeld aan Nissan productiewagens foefelen om ze zowel langs buiten als onder de kap een sportiever karakter te geven. En dat willen ze voortaan ook in Europa doen. Nu het Japanse merk bij ons al enige tijd geen vertegenwoordiger meer heeft in het C-, D- laat staan E-segment, vooral furore maakt met zijn crossovers, is het ergens logisch dat Nismo eerst de Juke eens onder handen mag nemen. Het is een blijkbaar een trend, want het brutale vlegeltje werd door Nissan Europe al opgepompt tot een hormonenpompend monster, de Juke-R. Zo ver gaat Nismo met zijn concept, dat we binnenkort zelf op de Tokyo Motor Show mogen aanschouwen, evenwel niet. Daar staat tegenover dat de waarschijnlijkheid dat dit concept ook gecommercialiseerd zal worden, een pak hoger is. Nismo beperkt zich overigens niet tot het boetseren van de buitenkant, ook het interieur wordt aangepakt. Daarnaast gaat de ophanging omlaag, worden stijvere veren gemonteerd en wordt de standaard al prettig presterende, 190pk sterke 1,6 turbobenzine wat krachtiger. Hoeveel precies, is nog niet bekend.