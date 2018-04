Officieel: Volkswagen Cross Coupe

Door: TB

Volkswagen springt mee op de trein van compacte, sportief vormgegeven crossover SUV's zoals de Range Rover Evoque. Weinig creatief Cross Coupé gedoopt, is de vierdeurs plug-in hybride SUV de eerste boreling van groeps-designhoofd Walter de Silva en VW-designhoofd Klaus Bischoff op het nieuwe modular transverse matrix (MQB) platform. Met een wielbasis van 2,63m en een totale lengte van 4,35m positioneert de vierzitter zich netjes tussen de Golf en de Tiguan in. Met zo'n imposante wielbasis belooft Wolfsburg een riante binnenruimte, maar dankzij de erg korte overhangen - wat dan weer de oprij- en afrijhoeken ten goede komt - en de hoogte van het onderstel ten opzichte van de grond, moet de Cross Coupé ook in het terrein uit de voeten kunnen. De tekenstijl is weinig verrassend en is een mengelmoes van elementen uit recente VW-creaties, en de sportieve, geraffineerde trekken van Audi's Q3 en Q5. De motorkap is erg lang waardoor de cabine nadrukkelijk op de achtertrein lijkt te rusten, de daklijn is laag en de glasoppervlaktes langszij klein. De gordellijn bevat een scherpe knik, alsof iemand er met een mes een snee in heeft gezet. Het zijn die subtiele keuzes, samen met de frameloze ruiten en dikke achterste C-stijl, die ons moeten toelaten hierin dan wat coupé-DNA terug te vinden. De neus is karakteristiek voor de groep, en lijkt enigszins op een volwassen versie van VW's recente stadsflitser, de Up!. De groep kennende, is daarmee waarschijnlijk de trend gezet voor zowat alle te verschijnen VW modellen de komende jaren.

Binnenin bieden de kuipzetels plaats voor vier volwassenen. Het interieur heeft de klassieke VW trekjes en maakt gretig gebruik van multifunctionele kleurenschermen. Ondanks de montage van lithium-ion batterijen, is de Cross Coupé voldoende ruim voor de passagiers en de koffer, die een volume van 379 liter kan bevatten, of nog 1.229 liter met de achterbank neergeklapt. De batterijen, die ofwel tijdens het rijden, ofwel via een 230V stopcontact kunnen opgeladen worden, zitten dan ook onderin waar normaal de aandrijfas naar de achterwielen zit. En dat komt dan weer het zwaartepunt ten goede. De SUV brengt 1.748kg op de weegschaal met een 55 liter volle benzinetank, maar weet door het gecombineerd vermogen van 262pk in 7 seconden de kaap van 100km/u te ronden vanuit stilstand. Daarvoor zijn een 148pk sterke TSI gekoppeld aan een zeventraps DSG automaat verantwoordelijk, geholpen door een 54pk sterke elektromotor vooraan en een coaxiale, in de achteras geïntegreerde 114pk sterke elektromotor die wordt ingeschakeld wanneer vierwielaandrijving nodig is. De Cross Coupé kan maximaal 40km vol-elektrisch op de 9,8 kWh lithium-ion batterij zoeven, met de benzinemotor ingeschakeld komen daar nog eens 814km bij. Het gecombineerd verbruik bedraagt slechts 2,7 liter/100km wat overeenkomt met een CO2 uitstoot van 62gr/km.