Renault slijpt Scenic bij

Door: BV

Renault heeft z'n populaire monovolumes opgefrist. Ze krijgen een aangepast uiterlijk, twee nieuwe motoren en zijn uitgerust met enkele nieuwe gadgets. Op het Salon van Brussel zijn ze voor het eerst op Belgische bodem te bewonderen.

Al sinds de eerste generatie is de Scénic een succesnummer voor Renault. Ook de laatste is weer mateloos populair en mag zich volgens de fabrikant zelfs de best verkopende MPV in Europa noemen. Dat wil Renault natuurlijk graag zo houden en daarom is het gezinsmodel opgefrist. Krap drie jaar na de marktlancering hebben de Scénic en Grand Scénic optisch niet veel nodig om weer bijtijds te geraken. Renault hield het daarom slechts bij het aanstippen van het zichtbare. Het belangrijkste nieuws bevindt zich onder het koetwerk.

De achterzijde van beide modellen veranderde nauwelijks. Aan de voorzijde werd meer gesleuteld, al blijft het geheel wel herkenbaar. Bij de vijfpersoons Scénic hebben de eerder zo kenmerkende slagtandvormige bumperstukken plaats gemaakt voor een modernere spiraalvorm. Daarnaast heeft Renault een hoogwaardiger uitstraling willen creëren met LED dagrijlichten, zwartglanzende elementen, verchroomde inzetstukken en nieuwe wieldesigns. In de loop van 2012 volgen voor de Grand Scénic dan nog nieuwe dakdragers en er zijn twee nieuwe kleuren gepland: Rouge Grenat en Bleu Majorelle. In het interieur leveren de nieuwe bekledingen (van stof of leder/alcantara) een bijdrage aan een meer luxe ambiance.

De vernieuwde Scénic en Grand Scénic zijn Renault's eerste modellen die worden uitgerust met de nieuwe dieselmotor met start/stop-systeem. Die heeft 1,6l slagvolume, levert 110pk en 260Nm en speelt zich in de kijker door een lage uitstoot van 105gr/km. Inherent daaraan is een schamel verbruik van 4,1/100km. Uitstekend, maar op een overheidskorting hoef je tegen die tijd niet meer te rekenen, want die gaat de deur uit. De dCi 130 met 130 pk vervangt de 20% minder zuinigere 1.9. Het verbruik bedraagt 4,4l/100 km bij een CO2-uitstoot van 113 gr/km. Aanvulling krijgen de beide nieuwe diesels in het voorjaar van een turbo benzinemotor met 115pk.

Ook nieuw is het zogenoemde Visio System, Renault's eigen variant van de reeds bekende veiligheidstechnologieën als rijstrookassistent en vermoeidheidsignalering. Verder is er voortaan steeds Hill Start-Assist en staan het populaire audiosysteem van Bose en het Carminat TomTom-navigatiesysteem opnieuw in de prijslijsten.