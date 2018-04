Nieuwe Renault Twingo geprijsd

Door: TB

Dat Renault voor de nieuwe Twingo opnieuw de creatieve schuif heeft opgetrokken, wisten we al een tijdje. Het guitige karretje krijgt gelukkig weer een beetje meer karakter. De markante snoet is getooit met een groot Renault logo - op een zwarte achtergrond geplaatst, opdat je het zéker niet zou kunnen missen. De goedkoopste Twingo kost € 9.700 in Authentique livrei, met de 75pk sterke 1.2 benzinemotor onder de motorkap. De zuinigste motorisatie blijft de bijgestuurde maar even sterke 1.5 dCi, die minimum € 12.700 moet kosten in de Expression uitvoering.De sterktste krachtbron is de 1.2 TCe 100 benzine-eenheid, die in de GT uitvoering garant staat voor 102 paardjes mits je hiervoor € 14.200 veil hebt. Er zijn deze keer ook uiteraard nieuwe kleurtjes, tonnen personalisatiemogelijkheden en maar liefst 23 soorten velgen of sierdoppen mogelijk. De Twingo is ook met het op de eerste versie erg gesmaakte stoffen wegklapdak vanaf de lente van 2012 leverbaar. Dit stoffen dak wordt elektrisch bedient, de prijs hiervan is nog niet vrijgegeven. En dat geldt ook voor de bevestigde RS variant, die met zijn 133pk sterke 1.6 benzinemotor de krachtigste variant wordt, al dan niet in de karakteristieke Gordini kleurtjes gehuld.