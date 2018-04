Einde ecopremie: de regeling

Door: BV

De ecopremie die sinds 2008 de vergroening van het Belgische wagenpark moet promoten en tegelijk de kleine diesels volgens tal van specialisten een onterecht (want ongezond voor de mens) voordeel opleveren, wordt afgeschaft. De regeling houdt een korting van 3% in voor wagens die minder dan 115gr/km CO2 de atmosfeer in blazen en een korting van 15% voor wagens die minder dan 105gr/km uitstoten. De jongste tijd is het aantal wagens dat voldoet aan bovenstaande criteria exponentieel gegroeid en de situatie is dan ook onhoudbaar. Nu het stelsel aan het eind van z'n termijn gekomen is, wordt de korting niet langer verlengd.

De regering installeert een overgangsregeling die - hoe kan het ook anders - u als klant weer met de nodige rompslomp opzadelt. Mensen die hun CO2-vriendelijke auto voor 28 november besteld hebben en hun nieuwe auto nog dit jaar kunnen inschrijven (opletten met het niet geringe aantal verlofdagen van de overheidsdiensten) mogen doen alsof hun neus bloedt. Daar komt alles uit zichzelf in orde.

We de auto voor 28 november heeft besteld, maar hem pas volgend jaar geleverd krijgt moet z'n bestelbon ten laatste op 15 december 2011 indienen bij het Ministerie van Financiën en zijn verplicht een voorschot te betalen die het dubbele is van de korting op het betreffende voertuig.

Wie voor het jaareinde nog een bestelbon tekent en z'n korting nog wil opstrijken, moet de auto nog dit jaar inschrijven anders is hij eraan voor de moeite. Realistisch gezien betekent dat dat enkel wagens die op dit ogenblik reeds op voorraad zijn in aanmerking komen. Reken dus alvast op een stormloop op die voertuigen.

Vakorganisatie Febiac heeft getracht een zachtere overgangsregeling te bedingen voor klant en sector, maar is daar niet in geslaagd. In december wordt daardoor een stormloop op stockwagens verwacht, wat de inschrijvingen kunstmatig hoog zal maken. 2011 wordt daardoor zeker een recordjaar voor de autoverkoop.