Renault Megane CC Floride

Door: BV

Floride, dat is gewoon Frans voor de Amerikaanse staat Florida. Maar van 1959 tot 1967 was het ook de naam van een origineel gelijnde Renault die zowel in Coupé- als in Cabrioletvorm bestond. Een foto daarvan hebben alvast op onze facebook-pagina gepubliceerd. Het is dan ook niet geheel onlogisch dat het naamplaatje wordt afgestoft voor een speciale reeks van de Megane CC die tegelijk Coupé en Cabriolet is. Hij komt vanaf het Autosalon van Brussel in de catalogus, is vanaf 4 januari te bestellen, wordt in beperkte oplage gebouwd (1.600 stuks, waarvan 70 voor ons land) en krijgt een kleurencombinatie die uit de sixties is gaan lopen.

Het koetswerk is uitgevoerd in een ivoorkleurige lak die ook de 17-duimsvelgen bedekt. Aan de binnenzijde is alles ondergedompeld in dezelfde tint en bordeauxrood - een klassieke kleurencombinatie die grotendeels is uitgevoerd in volnerfleder. Het stuur en de boordplank werden daarbij niet over het hoofd gezien.

Onder de kap zit steeds een dCi dieselmotor met 110pk, gecombineerd met een handbediende zesbak. Wie er één wil, schrijft alvast € 31.500 in op z'n begroting.