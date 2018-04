Renault Laguna Coupé met frisse blik

Door: BV

Na drie jaar verandert Renault het aangezicht van de Laguna Coupe. Geen rigoureuze maatregelen, maar de summiere toevoeging van LED-dagrijverlichting moet de Fransoos opnieuw een moderne en frisse blik geven. Technisch is er echter meer vernieuwing.



De Franse Coupé zag tijdens het Autosalon van Parijs september 2008 het levenslicht en ontving op de beurs in Bologna al een geringe update. Optisch veranderde Renault slechts de koplampen waar vanaf heden LED-dagrijverlichting in huist. Afhankelijk van de gekozen uitvoeringen en opties is de Laguna Coupé leverbaar met nieuwe 17-duims lichtmetalen wielen. Verder is de carrosseriekleur Blanc Nacré, die voorheen verbonden was aan de série limitée Monaco GP, voortaan ook verkrijgbaar voor uitrustingsniveau GT 4Control. De tweekleurige versie met Noir Nacré dak is nu ook verkrijgbaar voor diezelfde versie en kan worden gecombineerd met alle bestaande metaalkleuren. Binnen in de auto is subtiel aan de afwerking gewerkt door het dashboard met siernaden standaard aan te bieden. Combinaties van lederen en stoffen bekledingen zijn ook verkrijgbaar vanaf het instapmodel.

De 2.0 dCi dieselmotor met 150pk is door de toevoeging van een start/stop-systeem en een regeneratiesysteem (voor remenergie) liefst 13% zuiniger geworden. Het resulteert in een verbruik van 4,5l/100 km en een CO2-uitstoot van 118gr/km. De centrale bestaat ook nog in versies die 175pk (in combinatie met een automaat) of 180pk opwekken en bij ons blijft ook de zespitter met zware brandstof in de catalogus. Benzineversies zijn daar niet langer in te bespeuren.