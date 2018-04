Toyota Yaris benzine goedkoper

Door: TB

Toyota ziet de toekomst van haar benzineversies vandaag een pak rooskleuriger in, en wel om twee redenen. Ten eerste worden kleine zelfontbranders met het wegvallen van de ecopremie vanaf 1 januari 2012 uiteraard een hoop minder aantrekkelijk in de prijslijst. Ten tweede is de kostprijs van diesel aan de pomp zodanig dicht genaderd op de prijs van benzine, dat dieselrijders jaarlijks al gauw dik over de 20.000km moeten afmalen om voordeliger af te zijn. Wat bij kleine stadswagens niet zo vanzelfsprekend is.

Omdat Toyota omwille van deze evolutie in het B-segment een schaalvoordeel anticipeert, met dus een hogere verkoop van de benzineversies ten nadele van de zelfontbrandende broeders tot gevolg, verlaagt de Japanse constructeur met onmiddellijke ingang de prijzen van die benzineversies van de nieuwe Yaris. Zo zullen de versies uitgerust met een 1.33 Dual VVT-i motor gemiddeld met zo'n € 750 dalen, en die met een 1.0 VVT-i motor met € 500. Met de lancering van een hybrideversie van de Yaris (HSD), voor België gepland in het najaar van 2012, zal het alternatievenpallet voor dieseleenheden er alleen maar op vooruitgaan. Op het autosalon van Brussel zal alvast de Yaris HSD concept te bewonderen zijn.