Volvo schetst een nieuwe P1800

Door: TB

Ze hebben bij Volvo duidelijk ideëen zat. Eerder lieten ze al enkele schetsen op ons los van hoe de toekomstige XC90 er zou moeten uitzien, gisteren gooide Volvo Design Director Christopher Benjamin wat van zijn persoonlijke schetsen op de Volvo Facebook pagina. En niet zomaar wat gekrabbel van één of ander futuristisch heidens concept, want de man kent en eerbiedigt duidelijk zijn klassiekers. Bij het uitwerken van dit idee stond Volvo's mooiste boreling ooit model, de iconische P1800 die dit jaar zijn vijftigste verjaardag viert. De digitale pennentrekken tonen dan ook een visualisatie van hoe een moderne P1800 er volgens Benjamin uit zou moeten zien. Het zou een stevige concurrent kunnen zijn om de Audi A5 of BMW 4 te bekampen, maar concrete plannen om het ding te ontwikkelen, laat staan op de markt te brengen, zijn er voorlopig niet. Wat Volvo liefhebbers er niet van mag weerhouden alvast te beginnen dromen.