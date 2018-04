Gran Coupe: BMW 6 met vier deuren

Door: BV

Anderhalf jaar na het studiemodel onthult BMW de productieversie van de 6-Reeks met vier deuren. Die heet Gran Coupe. Met deze derde carrosserievariant in de 6 wil BMW een vuist maken tegen de Mercedes CLS en Audi A7 Sportback. Ook de Porsche Panamera mag gerekend worden tot de concurrenten.

Om maar even voort te borduren op de rivaliteit... De BMW 6 Gran Coupé is met een lengte van vijf meter enkele centimeters langer dan de voornaamste rivalen. Dit vertaalde zich echter niet in een grotere bagageruimte. Die bedraagt met alle zitplaatsen in gebruik namelijk 460 liter, nauwelijks meer dan de Panamera. Maximaal is er 1.265 liter voorhanden. De lange wielbasis geeft aan dat BMW vooral als doel had het de inzittenden zo comfortabel mogelijk te maken. De afstand tussen de wielen van de Gran Coupé bedraagt 2.968 meter; lang genoeg om twee portieren extra in te passen en een additionele derde zetel aan de tweede zitzij toe te voegen. BMW's vierdeurs coupé is namelijk een 4+1-zitter.

Op de 2+1 opstelling achterin na bevat de 6-serie Gran Coupé eigenlijk eenzelfde interieur als de Coupé en de Cabrio met een naar de bestuurder gerichte boordplank en een brede middenconsole die hem of haar het gevoel geeft geheel over een eigen stek te beschikken. Zoals je in dit segment mag verwachten vind je een waaier aan luxueuze en moderne snufjes in de prijslijst. Voor de veeleiser heeft BMW zelfs al een Individual-lijn klaar en de sportief ingestelde klant kan opteren voor het M Sports Package.

Zoals alle hooggepositioneerde modellen van BMW beschikt de 6-Reeks Gran Coupé alleen over zeer potige motoren. Het palet komt overeen met dat van de tweedeurs varianten. Bij de benzineversies doen de 3.0 liter zes-in-lijn en de 4.4 V8 dienst, beide uitgerust met TwinPower Turbo-technolgie en gekoppeld aan de achttraps transmissie. De zescilinder beschikt over een vermogen van 320pk en een trekkracht van 450Nm dat al vanaf 1.300tr/min volledig vrijkomt. Mede hierdoor en de toevoeging van Auto Start-Stop zou het gemiddelde verbruik niet meer moeten bedragen dan 7,7l/100 km bij een CO2-uitstoot van 179gr/km. Accelereren naar 100km/u verloopt met de 640i in 5,4 seconden en de topsnelheid is begrensd op 250km/u.

De 650i Gran Coupé noteert nog snellere cijfers: van 0-100 km/h in 4,5 seconden en ook de tussensprints zullen minder tijd in beslag nemen dankzij het enorme koppel van 650Nm. Qua vermogen produceert de achtcilinder turbomotor een hoeveelheid van 408pk. Verbruik en emissiewaarden liggen op een gemiddelde van 8,6l/100 km en 215gr/km, maar zijn nog onder voorbehoud. Het is nog wachten op de officiële meting volgens de EU-cyclus. Houd ook rekening met iets hoger verbruik (0,2 l/100 km) bij het rijden op grotere wielen en bredere banden. De 650i is bovendien de enige van het trio die eventueel te combineren is met BMW's vierwielaandrijving xDrive.

Slechts één diesel siert het leveringsprogramma en dat is de 3.0 liter zescilinder met twinscroll-turbo die vrijwel meteen na het beroeren van het gaspedaal kracht opbouwt. Cijfermatig gezien doet deze 640d niet onder voor de 640i met eenzelfde sprinttijd op het traject naar honderd en eveneens een top van 250km/u. Het koppel bedraagt dan ook een ferme 630Nm en het vermogen ligt op 313pk. Aangaande de milieuvriendelijkheid van dit model geeft BMW een verbruik op van 5,5l/100km met inherent daaraan een CO2-uitstoot van 146gr/km.

De Gran Coupe zal worden geproduceerd in Dingolfing waar ook de Coupé en Cabriolet gebouwd worden en waar ook de 5- en de 7-Reeks van de band lopen. In het voorjaar maakt de auto zijn opwachting bij de dealers. De prijs is nog niet bekend.