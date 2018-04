Door: BV

We waarschuwen al van bij het begin - het is de dag van de teasers. Deze eerste is een plaagfoto van een studiemodel dat Lexus op het autosalon van Detroit aan het publiek zal voorstellen. Het ontwerp is afkomstig van de californische designstudio van het merk en zou wel eens een nieuwe stijlrichting kunnen inluiden. Meer details schitteren door hun afwezigheid, al lijkt het erop dat Lexus de sportieve toer op gaat.