Kerstvakantietip: Belgian Racing Legends

Door: TB

Het is kerstvakantie, maar veel te warm voor sneeuwpret en te nat voor lange wandelingen door het bos? Een museumpje meepikken is dan de boodschap! Voor wiens hart eerder benzine dan bloed door de aderen lijkt te pompen, is de tijdelijke tentoonstelling Belgian Racing Legends in Autoworld een absolute aanrader. Er worden een veertig race- en rallywagens uitgestalt die overwegend door Belgische racepiloten werden bestuurd, en dit vanaf de Tweede Wereldoorlog tot nu. Verwacht een indrukwekkende collectie Ferrari's, Porsches, F1 bolides, rallymonsters en enkele winnaars van Le Mans. Al dat lekkers wordt opgesteld op een soortement startgrid of in een in scène gezette pitsstraat, wat het gebeuren een heel gezellig en racy sfeertje meegeeft. Aan de hand van enkele gebruiksvriendelijke schermen kan je meer gegevens opvragen van de wagens zelf, alsook achtergrondinformatie van de meer dan zestig Belgische autocoureurs die de tentoongestelde wagens als bestuurder alle hoeken van het circuit, dan wel rallyomloop hebben laten zien. Geniet mee van de fotospecial, en ga de indrukwekkende collectie ook zeker zelf eens bekijken. Het is, als je het ons vraagt, trouwens een ideale gelegenheid om je koter(s) in te wijden in de wondere wereld van de racerij, aan de hand van bolides die je zelf als jongeling misschien wel hebt aangemoedigd te Zolder, Spa-Francorchamps, Le Mans of langsheen de vele rallytrajecten die onze nationale geschiedenis rijk zijn.

Praktisch

De tentoonstelling loopt in Autoworld, Esplanade van het Jubelpark 11 te Brussel, en dit nog tot 15 januari. Je kan er door de week terecht van 10u tot 17u, in het weekend blijven de deuren geopend tot 18u. Volwassenen betalen € 9, kinderen vanaf 6 tot 12 jaar € 4,5. Kinderen jonger dan zes mogen gratis binnen. Met het ticket kan je overigens ook de "gewone" Autoworld tentoonstelling bezoeken uiteraard. Voor amateurfotgrafen nog dit: foto's nemen is toegelaten, de belichting heeft een warme temperatuurskleur en de ondergrond bestaat uit knievriendelijk tapijt. Een aanrader dus! Meer info op de website van Belgian Racing Legends.