Nissan pest nog wat meer met de nieuwe Pathfinder

Door: TB

Met het autosalon van Detroit voor de deur doet Nissan wat elke constructeur vandaag de dag uit zijn perfect georchestreerde marketingmachine laat rollen: aan de hand van welgemikte en nog voldoende verhullende pestfoto's de spanning nog wat opbouwen voor de officiële voorstelling. Generatie vier van Nissan's Pathfinder wordt zoals we kunnen opmaken uit de vrijgegeven afbeeldingen, ietsje ronder en moderner, zonder evenwel een grote stijlbreuk te plegen. De zevenzitter behoudt volgens de Japanners zijn terreincapaciteiten en komt tegen de herfst op de markt. Over de plas, welteverstaan, want bij ons zal het nog wel wat langer duren. De huidige versie, die we kennen als een lekker ouderwets-capabele terreinwagen in een steeds dunner wordend ras, blijft uiteraard nog steeds beschikbaar.