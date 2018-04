Win 2 VIP-tickets voor het Autosalon van Brussel

Door: BV

Aanstaande woensdag 11 januari opent het Autosalon van Brussel 2012 z'n deuren voor de houders van VIP-kaarten. Eén dag voor het grote publiek op donderdag 12 januari de Heizelpaleizen kan bestormen. Auto55 geeft vandaag (4/01) twee kaartjes weg voor deze eerste dag. Wie erbij kan en wil zijn, rept zich als de vliegende bliksem naar onze Facebook-pagina en weet ons te zeggen in welk Heizelpaleis we het merk Porsche terugvinden. Het antwoord is natuurlijk ergens in het salondossier te vinden.

We pikken een willekeurige winnaar uit de antwoorden. Met uw deelname erkent u de authoriteit van Auto55 in het toewijzen van een winnaar. De winnaar krijgt op 4 januari 2011 nog een persoonlijk bericht via Facebook en dient z'n postadres uiterlijk tegen 5 januari 2011 door te geven door op dat bericht te antwoorden.