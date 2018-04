VW Up! kost 9.500 euro

Door: TB

Volkswagen had onder de Polo nog plaats voor een kleine stadswagen in het gamma, en komt daarom met de Up! op de proppen. De kleine rakker is 3,54 meter lang, 1,64 meter breed en heeft een hoogte van 1,48 meter, maar biedt volgens de fabrikant door zijn ‘doosachtige' vorm toch plaats aan vier personen. De wielbasis bedraagt 2,42 meter en dat is lang voor het A-segment. Over de geboden bagageruimte is Volkswagen eveneens enthousiast: Met 251 liter is ook die een referentie. Na het neerklappen van de achterbank wordt dat een voor dit segment enorme 951 liter.

De Up! moet het opnemen tegen andere kleine jongens zoals de Toyota Aygo, Citroën C1, Peugeot 107, Renault Twingo ... en ga zo maar door. VW drukte ons op het hart dat bij de uitwerking van het concept kwaliteit primeerde op de verkoopprijs, maar dat het toch wou proberen onder de psychologische grens van € 10.000 te blijven. En dat lijkt ze gelukt te zijn, want met een 60pk sterke 1.0 benzine onder het kapje kost de goedkoopste Up! € 9.500. Mét standaard ESP, en ter gelegenheid van het autosalon van Brussel wordt ook het voor het segment unieke automatische noodremhulpsysteem gratis aangeboden. De 60pk sterke driecilinder gekoppeld aan de manuele vijfbak stoot 106gr CO2/km uit, in Bluemotion versie gaan daar nog eens 10 grammetjes af (€ 9.900). De 75pk versie is verkrijgbaar vanaf het tweede uitrustingsniveau, move Up!, kost minimaal € 11.060, en stoot respectievelijk 108 en 98gr CO2/km uit. Er zijn ook bij aanvang twee speciale versies voorzien, de White Up! en de Black Up!, beiden met de 75pk motor aan een identieke prijs van € 12.850 (€ 13.230 voor de Bluemotion versie). Vanaf september is de Up! verkrijgbaar met een automaat en wordt ook een motor op aardgas bestelbaar. In de loop van 2013 is het dan de beurt aan een elektrisch aangedreven Up!, de e-Up!. Van een dieselversie is nog steeds geen sprake, een vijfdeurs staat wel op de planning.