Greenpeace viseert VW op Autosalon Brussel

Door: BV

Greenpeace-activisten zijn deze middag binnen geraakt tijdens de eerste publieksdag van het Salon van Brussel. In een ludieke actie verkleedden ze zich in berenmaskers en ontvouwden ze spandoeken waarop stond "Stop VW destroying the Arctic".

Op zoek naar zo veel mogelijk media-aandacht koos Greenpeace de zopas voorgestelde VW Up! als mikpunt. Die fonkelnieuwe stadsauto is met een CO2-uitstoot van 79 tot 109gram nochtans één van de zuinigste nieuwe wagens op de markt. Het bedrijf werkt eveneens aan een elektrische versie van het model.