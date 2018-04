Toyota Prius in het nieuw

Door: TB

Toyota's hybridepionier, de Prius, doet het nog steeds erg goed in de Belgische verkoopstabellen. Dat wil niet zeggen dat de Japanners op de lauweren blijven zitten. Nog dit trimester wordt Toyota geacht modeljaar 2012 in de toonzaal te zetten, vandaag kunnen we al meegeven wat de voornaamste wijzigingen zijn. Aan de aandrijflijn verandert alvast niets, die kan nog steeds uitpakken met een gemiddeld verbruik van 3,9l/100km en een uitstoot van amper 89gr CO2/km. Het koetswerk werd wel wat stijver aan elkaar gelast waardoor de schokdempers vergevingsgezinder konden worden ingesteld, en dat moet het comfort aan boord ten goede komen. Ook het stuurgevoel zou hierdoor verbeterd zijn. Er zijn twee nieuwe kleuren beschikbaar, het interieur wordt opgefrist en we merken wat subtiele aanpassingen aan de buitenkant op, zoals andere LED-lichtbakken en een breed gapende luchthapper vooraan - wat Toyota de Under Priority filosofie noemt en we ook terugvinden in onder meer de nieuwe Avensis. Klassieke facelift-ingrepen als het ware. Binnenin werd werk gemaakt van een betere geluidsisolatie, en krijgt ook in deze Prius het knappe Touch&Go (Plus) infotainment systeem een onderkomen. De familie verwacht trouwens uitbreiding, want de Prius+ en Prius Plug-in Hybrid worden in de zomer gelanceerd.