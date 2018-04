BMW M gaat dieselen

Door: AUTO55

In navolging van Porsche, die de conservatieve autoliefhebbers al tot tweemaal toe schoffeerde door een zelfontbrander in de Cayenne en Panamera te lepelen, zijn ze nu ook in Beieren van plan om hun sportieve(re) creaties te laten dieselen. BMW M Performance Automobiles heet het, een subreeks die losstaat van, maar wel geïnspireerd is op de befaamde sportmodellen. Volgens M-opperhoofd Friedrich Nitschke zal de nieuwe lijn bestaan uit een gevarieerd wagenpallet waarbij zowel voor diesel- als voor benzinemotoren kan worden gekozen. Het doel bestaat erin een verhoogd rijplezier aan te bieden met het behoud van alledaagse inzetbaarheid. Voorlopig hebben we weet van twee varianten die de dieseltoer opgaan; de M550d xDrive en de X6 M50d - beide aangedreven door dezelfde zescilinder diesel, die maar liefst 740Nm(!) en een goeie 380pk levert. De nieuwe reeks zal in maart worden voorgesteld tijdens de Geneva Motor Show.