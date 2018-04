Speciale serie: Mini Baker Street en Bayswater

Door: TB

Een nieuw jaar, een nieuwe Mini. Althans, een speciale serie dan toch. Ter ere van de Olympische Spelen die dit jaar in Londen worden gehouden, gooit Mini haar dubbele nationaliteit in de strijd in de vorm van niet één, maar twee nieuwe "special editions". Wereldwijd gaan de twee hebbedingen vanaf de lente van 2012 in de verkoop, waarna de Mini Baker Street en de Mini Bayswater de eigentijdse Londense stijl in de verf horen te zetten.

Met de namen zit het alleszins goed. Sir Arthur Conan Doyle koos voor fictieheld Sherlock Holmes 125 jaar geleden Baker Street uit als domicilie, en bovendien vindt je op loopafstand van het gelijknamige metrostation ook Madame Tussauds, het bekende wasmuseum. Behalve wat badges hier en daar gaat de speciale versie van de band met flink wat optische opsmuk in het interieur, en wat verfvarianten voor de buitenkant. Ook de Bayswater uitvoering, genoemd naar de hippe wijk ten westen van het stadscentrum en grenzend aan het bekende Hyde Park, werd voorzien van aangepaste kleurtjes en stofferingen en moet het sportieve karakter van het karretje onderstrepen.

Zoals gebruikelijk valt er eveneens nog één en ander af te vinken op de optielijst, kwestie van de speciale reeks nóg wat specialer te maken. Verschil moet er zijn. De Mini Baker Street is beschikbaar als Mini One, One D, Cooper en Cooper D. De Bayswater uitvoering kan besteld worden als Mini Cooper, Cooper S, Cooper D en Cooper SD. Nu nog wachten op het prijskaartje, vervolgens even een keuze maken en je kan in stijl het kanaal over. Onze uitgebreide fotospecial geeft alvast een voorsmaakje.