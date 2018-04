Toch maar niet? Mini Rocketman

Door: TB

Het moet één van de leukste conceptnamen van 2011 zijn. De Mini Rocketman, in de marge ook wel mini Mini gedoopt - aan jou de keuze wat het beste bekt, stond vorig jaar nog fris en fruitig op het salon van Genève te wezen en kon daar op bijzonder veel bijval rekenen van het publiek. Maar donkere wolken pakken zich nu samen boven het karretje, wiens afmetingen een pak meer aansluiten bij de originele Mini dan het gerief dat het Britse dochtermerk van BMW tegenwoordig in de etalage zet. De Rocketman mat tussen voor- en achterbumper precies 3,42m, wat dus aardig in de buurt komt van de 3,05m die de eerstgeborene liet opmeten. Zo'n kleine auto bouwen is tegenwoordig niet meer zo makkelijk uiteraard, de huidige veiligheids- en comforteisen indachtig. Officieel heeft Mini de serieproductieplannnen van de Rocketman nooit bevestigd, en ook nu roert niemand van de entourage zich over het vermeende neersabelen van het project. Maar de geruchtenmolen maakt een onheilspellend geluid. Uitstel of afstel? We volgen het voor je op.