BMW trekt X6 wat strakker

Door: TB

Drie jaar staat de BMW X6 al in de toonzaal, hoog tijd - zo vindt Beieren toch - om de reeds 150.000 verkochte exemplaren tot pre-facelift modellen te bombarderen. Vanaf de lente komt de X6 immers met een strakgetrokken tronie naar buiten. De cosmetische ingegrepen volgen het standaard stramien: spitsere lichtblokken, anders geplaatste en afgewerkte mistlichten, geprononceerdere niertjes en een extra horizontaal lijntje die de onderkant van de grille en de koplampen met elkaar verbindt. Optioneel kan je de kijkers laten uitvoeren met adaptieve LED technologie in plaats van bi-xenon, en dat is een primeur in het segment. In de al even vernieuwde X6 M komen die zelfs standaard. Ook achteraan gingen de designers flink met LED's in de weer, waar de wijzigingen al even subtiel blijken te zijn. De X6 rolt voortaan standaard op 19" alu velgen.

Geen facelift zonder nieuwe kleurtjes: de brochure vermeldt er acht met metaalkleur en twee zonder. Het standaard leder interieur is naast in het beige Nevada vanaf nu ook verkrijgbaar in Vermilion Red of in het meer exlusieve nappaleder: gewoon zwart of Ebony White. Motorisch blijven de 50i (407pk), 35i (306pk), 40d (306pk) en 30d (245pk) verkrijgbaar, waarbij die laatste optioneel kan uitgerust worden met AdBlue technologie, die het Nox gehalte in de uitlaatgassen kan reduceren en de krachtbron alvast homologeert voor de Euro 6 norm. Die wordt vanaf 2014 van kracht. De "gewone" X6 M krijgt tenslotte gezelschap van een zelfontbrander, de X6 M50d, zo lieten de Beiers ons vandaag nog weten. En nu weet u het ook.