Eerste fotos Ford B-Max

Door: BV

Ford trekt het doek van de productieversie van de B-Max, die we als concept car een jaar eerder op diezelfde beurs konden bewonderen. Dit zijn de eerste foto's van de kleine monovolume.

Ford gunt nog geen blik op het interieur, maar zegt er wel bij dat de originele portieropstelling van de concept car werd behouden. De B-stijlen zijn in de achterste portieren geïntegreerd en maken dus geen deel uit van de vaste structuur van de auto. Daarom is er tussen de conventioneel openzwaaiende voordeuren en de achterste schuifdeuren geen enkele onderbreking en wordt de toegang meteen de breedste van het segment.

Als de B-Max later dit jaar in de Europese showrooms arriveert dan is dat met compacte dieselmotoren en met de nieuwe 1.0l driecilinder EcoBoost-benzinemotor van het merk.