Niet voor Europa: Hyundai Elantra Coupé

Door: TB

Speciaal voor de Amerikaanse markt heeft Hyundai haar assortiment uitgebreid met de Elantra Coupé. Dergelijke carrosserievarianten zijn aan de overkant van de Atlantische Oceaan namelijk zeer populair. Hyundai neemt de Amerikaanse markt zeer serieus en onthult daarom tijdens de Chicago Auto Show haar nieuwste tweedeurs telg. De Elantra Coupé is ontworpen volgens de laatste designtaal (Fluidic Design) van het Zuid-Koreaanse merk en moet de concurrentie aangaan met traditionele hardlopers als de Ford Focus, Kia Forte Coupé, Honda Civic en Toyota Matrix. Het model beschikt over een 1.8 liter benzinemotor met 145 pk die optioneel aan een zestraps automaat gekoppeld kan worden. Standaard beschikt hij over een handmatig geschakelde zesbak. Plannen om de Coupé naar het oude continent te halen zijn er evenwel niet.