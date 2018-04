Love Bugs Parade 2012

Door: AUTO55

Op 12 februari was Brussel het decor voor de vierde editie van de Love Bugs Parade. Met Valentijn in het vooruitzicht verzamelden zo’n 180 guitige kevers aan het Jubelpark, om daarna via een geplande route door de hoofdstad te flaneren. Auto55 was erbij en we konden het niet laten om enkele kiekjes te nemen.

De eerste allereerste Käfer rolde van de Volkswagen-band in 1938, als rasecht massaproduct. In 1969 kwam het model opnieuw in de schijnwerpers dankzij de film “The Love Bug”. Herbie, de levende kever met een eigen willetje en een neus voor snelheid, veroverde harten wereldwijd en doet dat nu nog steeds. In totaal zijn er meer dan 21 miljoen bugs verkocht, en met de komst van de gloednieuwe versie lijkt het succes nog lang niet tanende.