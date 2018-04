Ferrari komt met verbeterde California

Door: AUTO55

Ze zullen er ook zijn op het salon in Genève; en wel met een verbeterde versie van de California, die 30kg lichter en 30pk sterker wordt. De 4.3 liter V8 levert voortaan 490pk en een maximumkoppel van 505Nm bij 5.000tpm. Door deze ingrepen noteert de coupé-cabriolet twee tienden van een seconde winst op de 0 naar 100-sprint, wat 3,8 seconden in beslag zou nemen.

Om het welgestelde klantenbestand nog een beetje extra tegemoet te komen - lees: in optie - heeft Ferrari het ‘Handling Speciale Package’ ontwikkeld. Dat houdt in: aanpassingen aan de wielophanging, een nieuwe stuurinrichting, schokdempers aangestuurd door een 50% snellere ECU – zeg maar computerbrein – en een 10% snellere overbrenging. The sky is the limit.