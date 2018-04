Renault, Peugeot en Citroen leggen bom onder Frankrijk

Door: BV

Fiat-Chrysler-baas Sergio Marchionne was er al voor op de deur van de Italiaanse overheid gaan bonken, en nu hebben zowel Renault als Peugeot-Citroën hetzelfde gedaan: ze kaartten bij het Franse parlement aan dat ze geen winst kunnen maken op auto's die in Frankrijk gebouwd worden.

Renault-baas Carlos Tavares zakte zelf af naar Parijs om de boodschap duidelijk te maken, terwijl Peugeot-Citroën vertegenwoordigd was door Denis Martin, excutive vice president industrial operations. Renault becijferde dat de kostprijs van Renaults populairste modellen in Frankrijk zo'n € 1.300 hoger ligt dan bij de Renault-fabriek in Turkije. Een gigantisch verschil, als je weet dat een Clio al vanaf € 11.200 verkoopprijs (excl. BTW) in de catalogus staat.

Martin verklaarde in naam van Peugeot-Citroën dat de bouw van compacte wagens in West-Europa niet winstgevend is en dat de verschillen met landen buiten West-Europa "onoverkoombaar" zijn.

De Europese belastingwetgeving spoort de consument aan om compactere wagens te kiezen, maar net die types kunnen binnen de EU moeilijk of niet rendabel gebouwd worden. De Franse overheid heeft beide ondernemingen om "economisch patriottisme" gevraagd. De drie Franse merken stellen echter dat ze de plicht hebben om de toekomst van de ondernemingen op lange termijn veilig te stellen en dat ze daarom de vrijheid vragen om hun "productiefaciliteiten op Europees grondgebied grondig te herstructureren".