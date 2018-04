Door: BV

Vergeet de S40 als sedan als de V50 als break. De nieuwe generatie heeft gewoon 5 deuren en heet V40. De eerste nog schimmige foto stond een week geleden al op de onze Facebook-pagina, maar nu is er ook acceptabel beeldmateriaal van de wulpse nieuwe Zweed. Het publieksdebuut voor het model is voorzien begin maart op het Autosalon van Genève. De nieuwe V40 is amper 2cm korter dan de huidige V50 - de lengte tikt af op 4,50m.