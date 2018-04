Volvo V40: onder de kap

Door: AUTO55

s="internalLink" title="In vol ornaat: Volvo V40" href="/nieuws/17470-in-vol-ornaat-volvo-v40">Nadat eerder de eerste foto’s werden vrijgegeven, weten we nu ook al wat de V40 onder de kap in petto heeft: 5 benzinemotoren, leverbaar met 150, 180, 213 of zelfs 254pk – en 3 diesels, met 115, 150 en 177pk. De kleinste daarvan pocht met een gemiddeld verbruik van 3,6l/100km en een CO²-uitstoot van 94gr/km. Beter dan dat wordt moeilijk.

Een automaat is leverbaar op de meeste versies, behalve op de kleinste benzine. Start/stop en een regeneratief remsysteem zijn standaard. De Zweden hebben een reputatie hoog te houden, dus ze smijten dan ook met veiligheidssnufjes: voetgangersdetectie met automatische rem, voetgangersairbag (wereldprimeur!), parkeerhulp voor parallel parkeren, Lane Keeping Aid en City Safety om een aanrijding bij lage snelheid te voorkomen (werkt nu tot 50km/u).