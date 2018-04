Gelimiteerd: Citroën DS3 Racing S. Loeb

Door: AUTO55

Citroën stelt in Genève de strikt gelimiteerde DS3 'Racing S. Loeb' voor, als eerbetoon aan de de rallycoureur die maar liefst 8 WRC titels, 808 gewonnen stages, 67 overall overwinningen en 103 podiumplaatsen wist te bemachtigen. Fransman Sébastien Loeb is dan ook de meest succesvolle piloot in de rallygeschiedenis. Citroën zou dom zijn om het niét te doen...

Onderhuids verandert er niets, net zoals elke andere DS3 Racing beschikt hij over 207pk, gepuurd uit een 1.6l turbomotor. Opvallend is het kleurenschema, gedomineerd door matzwarte lak met grove textuur en tal van rode accenten. Loeb heeft z'n handtekening op het koetswerk nagelaten, z'n overwinningen staan op het rode dak genoteerd en een speciaal plaatje bevestigt de zeldzaamheid. Er komen er maar 200 van, en het zou ons niet verwonderen moesten die voornamelijk in Franse en (jaja) Nederlandse handen terechtkomen.