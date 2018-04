Lexus RX 450h bijgewerkt

Door: TB

Ook Lexus staat op het autosalon van Genève, en stelt er onder andere in wereldpremière de facelift van de RX 450h voor. Er komt een gewone en een Sport versie. Van beide werd buiten de officiële foto's verder nog niets is bekendgemaakt. Veel verbeeldingskracht is er evenwel niet voor nodig om te zien dat er wat met LED verlichting gegoocheld werd, de bumpers en velgen werden aangepast en dergelijke meer. Ook binnenin wordt er hier en daar wat vers materiaal ingestikt. Onder de kap verwachten we geen spectaculaire wijzigingen, wat inhoudt dat het hybride gecombineerde vermogen terug om en bij de 299pk zal bedragen in ruil voor een CO² uitstoot van 148gr/km.