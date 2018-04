VW's Cross Coupé nu ook als dieselhybride

Door: TB

Wolfsburg stuurt de knappe Cross Coupé naar Genève, dit keer met een appetijt voor diesel. In tegenstelling tot het concept dat we in Tokio konden bekijken, worden in deze uitgave de twee elektromotoren gekoppeld aan een TDI onder de kap. Zo wordt de Cross Coupé een plug-in hybrid met een normverbruik van 1,8l/100km en een CO² uitstoot van amper 46gr/km. De 1.858kg zware concept haalt in die configuratie, die in totaal 306pk genereert, maximaal 220km/u.