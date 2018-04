Ook Magna Steyr wil alles-in-één

Door: BV

Een coupé, een pick-up en een cabriolet in één auto. We hebben het veel vaker gehoord en in de meeste gevallen is het een domper. Ook Magna Steyr doet ons geloven dat de door hen ontwikkelde MILA Coupic zo'n alles-in-één auto is.

Leuk bedacht is het in ieder geval wel. En met een reden. Magna Steyr wil graag inspelen op de trend dat auto's veelzijdig moeten zijn en we graag alles bij de hand willen hebben. Is het mooi weer, dan willen we een cabrio, moeten we verhuizen dan is een pick-up wel handig en als we op zondag naar het bos gaan dan doet de SUV het uitstekend. Dankzij de innovatieve dakconstructie van de MILA Coupic probeert Magna die drie modellen met elkaar te combineren. Schuif het dak naar achteren en er ontstaat een cabriolet, laat het achterste gedeelte opvouwen en er ontstaat een pick-up en wanneer het dak volledig gesloten is blijft de Coupic een SUV. Grote glazen panelen in het dak maken het bovendien mogelijk om altijd dat ruimtelijke gevoel van de cabriolet te ervaren. Zelfs midden in de winter.



Magna wil met het studiemodel uiteraard vooral demonstreren waar haar expertise ligt. En ongetwijfeld is er hoop dat één van de trendwatchers van de grote fabrikanten straks in Genève over de stand bij Magna loopt en het idee graag verwezenlijkt ziet.