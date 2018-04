VW Polo BlueGT is snel en zuinig

Door: BV

Volkswagen presenteert de Polo BlueGT. Op het Salon van Genève natuurlijk. En alles wat blauw is, is tegenwoordig zuinig. Dat betekent heel concreet een verbruiksgemiddelde van 4,7l/100km en een CO2-uitstoot van 105gr/km. Maar alles wat GT heet, moet toch een beetje alert aan de gas hangen. En dat is dan weer voor rekening van de 1.4 TSI met 140pk. Goed voor een sprint in 7,9 seconden en een top van 210km/u.

Het geheim van de zeldzame combinatie is het systeem met uitschakelbare cilinders. Wanneer de viercilinder slechts beperkt trekkracht moet leveren (25 tot 100Nm) spuit hij immers slechts 2 cilinders in. Voeg nog een DSG-automaat en een start/stop-systeem toe en de formule compleet. Een handbak is er overigens ook, maar die stoot 3 gram extra uit.

Het uiterlijk van de BlueGT vult ook een gaatje. Hij heeft een sportief ogende voorbumper, zijschorten, een verlaagde ophanging en zowel een achterspoiler als een (nep-)diffuser en rust op 17-duims lichtmetaal maar een echte GTI pretendeert hij nu ook weer niet te zijn.