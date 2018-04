Eerste schets driedeurs Kia Ceed

Door: BV

Er wordt niet getreuzeld bij Kia. Integendeel, er wordt haast gemaakt met de lancering van de tweede generatie van de Cee'd. Het bedrijf wil met het wulpse en dynamische lijnenspel, zuinige motoren en opgewaardeerde materialen de concurrentie het eten van het bord halen. En liever vandaag dan morgen. De vijfdeursversie van de Cee'd hebben we al te zien gekregen, en ook de break van de middenklasser is geen geheim meer. Wat blijft dan nog over? De driedeurs natuurlijk.

Die bestaat ook van het uittredende model, heet Pro_Cee'd en wordt in elk geval sportiever dan de uittredende generatie. Kia belooft atmosferische benzinemotoren van 90 en 135, naast een nieuwe 1.6l turbomotor waarmee we voor het eerst kunnen kennismaken tussen de voorwielen van de eigenzinnige Hyundai Veloster. Wanneer de Pro_Cee'd van de tweede generatie voor het eerst z'n neus toont is nog niet geweten. Misschien in september al in Parijs, mogelijks pas over een jaar in Genève. Maar in elk geval geeft deze niet officiële schets al een goede indicatie. Kwestie van de honger wat aan te wakkeren.