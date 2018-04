Datsun komt terug

Door: BV

Het gonst al weken van geruchten over een nieuw merk onder de Nissan-vleugels, dat zich speciaal op ontluikende markten richt. Dat is nu officieel aangekondig. Het bedrijf stoft er een oude merknaam - Datsun - voor af, bedacht er een nieuw logo voor en wil de eerste wagens al in 2014 leveren. Dat Nissan de stap zet hoeft niet te verbazen gezien het succes dat concerngenoot Renault met budgetmerk Dacia oogst.

De naam Datsun kleefde tot 1981 op alle auto's van de groep en was in Japan voor het eerst gebruikt in 1931. Inmiddels voegde het bedrijf ook Infiniti toe aan z'n merkenportefeuille.

Bij ons hoeven we nog niet meteen Datsuns in het straatbeeld te verwachten. Indonesië, India en Rusland zijn prioriteit en dat zijn ook de landen waarop de producten afgestemd zullen zijn.