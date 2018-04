Citroën vaart in Ronquières

Door: BV

Schitterend nieuws voor de scheepslift in Ronquières, want België's meest nutteloze scheepsvaartconstructie heeft tenminste één drukke dag voor de boeg. Citroën heeft de locatie immers gekozen voor z'n jaarlijkse ‘Jumble'. Op die dag komen onder meer de leden van de verschillende Citroën- en Panhard clubs met hun voertuigen samen. Die worden op de parking gerangschikt per type en per jaar. Je zal er met andere woorden kennis kunnen maken een hele rits oldtimers, van het Torpedo A Type, zowel als het actuele gamma dat door de Belgische invoerder wordt tentoongesteld.

Wie zelf met een Citroën gaat kan er voor slechts €12 per wagen (passagiers inbegrepen) aan deelnemen. Een inkomticket geeft meteen recht op een overtocht met de boot op het Hellend Vlak, verschillende kinderattracties en toegang tot de top van de toren waar je bij goed weer tot 33km ver kan kijken.