Hij komt eraan: de Jaguar F-Type

Door: AUTO55

Op het autosalon van New York werden de geruchten bevestigd: De F-Type komt eraan. De reacties op de C-X16 conceptwagen bleken zo positief dat Jaguar de ontwikkeling ervan heeft versneld. De finale productieversie krijgen we nog later dit jaar te zien en zal uiteindelijk midden 2013 op de markt worden gebracht.

De F-Type, in eerste instantie een tweezitscabrio, zal verkrijgbaar zijn met verschillende soorten benzinemotoren, waaronder ook een compleet nieuwe reeks. De Britten zijn druk bezig met de laatste testen -kwestie van de puntjes op de ‘i' te zetten- en prototypes rollen al uit de fabriek in Castle Bromwich, waar de uiteindelijke F-Type ook gebouwd zal worden.

Het model dient niet ter vervanging van hun huidige (open) sportwagen, de XK, maar zal de rangen verstevigen om de concurrentie uit te dagen. Jaguar is sinds de introductie van de XF aan een serieuze verjongingskuur bezig en de toekomstige F-Type is een prima bevestiging van deze tendens.