Porsche trakteert zichzelf op Nardo testcircuit

Door: BV

Porsche Engineering Group, een dochteronderneming van Porsche, heeft het testcircuit van Nardo in het Italiaanse Apulia gekocht. De testfaciliteit is meer dan 700 hectaren groot, heeft een 6,2km lange testpiste maar is vooral gekend van z'n 12,5km lange cirkel waarop tests aan zeer hoge snelheden kunnen plaatsvinden.

De ontwikkelingsafdeling werkt niet alleen voor de gelijknamige autoconstructeur, maar werkt eveneens in opdracht van andere autoconstructeurs. Porsche Engineering Group wil vanaf mei, wanneer de overdracht plaatsvindt, de testfaciliteit inschakelen om z'n klanten beter te bedienen. Nardo is door z'n gematigde klimaat het ganse jaar door bruikbaar en er kan in drie ploegen 7 dagen op 7 getest worden. De som waarvoor Porsche zich eigenaar van de instelling mag noemen, is niet meegedeeld.