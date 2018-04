Numéro 9 toont toekomstige Citroën DS'en

Door: TB

Citroën introduceerde het DS gamma twee jaar geleden om te kunnen sparren met de premium autobouwers, zonder daarbij het klassieke gamma te verwaarlozen. Ondertussen vonden de DS3, DS4 en DS5 samen al meer dan 200.000 kopers. Gegokt en gewonnen oordelen de Fransen terecht. Kwestie van het momentum te behouden, breit het merk nu een logisch vervolg aan het succesverhaal met de Numéro 9, een concept die wordt voorgesteld op het autosalon van Peking. In China inderdaad, waar Citroën het naar eigen zeggen erg goed doet en vooral nog veel groeimogelijkheden bestaan voor (grote) premiumwagens. Nummer Negen is een full hybrid shooting brake en blikt vooruit op het toekomstige DS-gamma. Hij moet ons er tegelijkertijd van overtuigen dat de DS-lijn nog voldoende potentiëel heeft om er een middenklasseberline, een SUV en een luxueuze topberline in onder te brengen. Anderzijds is het geen geheim dat Citroën luidop nadenkt over een opvolger van de maar moeilijk verkopende C6. Je kijkt met andere woorden heel waarschijnlijk naar een mogelijke opvolger van die laatste, die wel eens DS9 gedoopt zou kunnen worden. Kwestie van de cirkel rond te maken.

De Numéro 9 is 4,93m lang en 1,94m breed en heeft een 3 meter lange wielbasis, die de inzittenden een zee van ruimte doet beloven. Vooral de lage daklijn (1,27m) springt in het oog. Het nieuwe gezicht, dat ons sinds de Metropolis concept uit 2010 al enigszins bekend voorkomt, loopt uit in LED kijkers en doet bijzonder gretig en krachtig aan. Onder de kap stoppen de Fransen de ondertussen welbekende 1.6 THP benzinemotor die zijn vermogen van 225pk en koppel van 275Nm gezwind naar de voorwielen sluist. De achtertrein krijgt dan weer de nodige boterhammen van een 70pk sterke elektromotor. De energie voor deze eenheid komt van een lithium-ion batterijenpakket, dat in 3,5u opgeladen kan worden aan het net. Terwijl de Numéro 9 aan de stekker hangt, wordt het interieur alvast op temperatuur gebracht. Erg attent. Het resultaat van dat hybride huwelijk is een zuiver elektrisch rijbereik van 50km, een totaal gecombineerd vermogen van 295pk op de vier wielen (inschakelbaar) en een theoretische uitstoot van 39g/km CO2. Het beste houden we voor het laatste: Citrofielen zullen verheugd zijn te horen dat de Numéro 9, in tegenstelling tot de DS5, wél over actieve hydraulische ophanging zal beschikken. Nu eerst nog in productie brengen uiteraard.