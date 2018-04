Audi Q5 facelift gelekt

Door: TB

In het land waar namaak bon-ton is, kon een stevig lek natuurlijk niet uitblijven. Ditmaal mag Audi op zoek gaan naar de schuldige, want de eerste beelden van de opgefriste Q5, die op het autosalon van Beijing zal worden voorgesteld, zijn zich nu al in autominnende middens aan het verspreiden alsof hun leven er van afhangt. Echt veel verandert er evenwel niet aan de buitenkant: herwerkte lichtblokken en lichtjes hertekende bumpers zijn zowat verplichte kost bij een dergelijke ingreep. Ook binnenin blijft alles op het eerste zicht bij het oude. Onderhuids verwachten we heel binnenkort wel meer nieuws te kunnen melden. Een zuinigere motorenfamilie lijkt haast onvermijdelijk en aanpassingen aan het onderstel worden eveneens verwacht. Lang zullen we niet hoeven te wachten op meer details.