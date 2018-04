Seat Ibiza Cupra gaat openbaar

Door: TB

En ook dat is, net als bij de Audi Q5 het geval is, te vroeg. Want de wereldpremière was voorzien op Auto China 2012, het autosalon van Beijing dat vandaag van start gaat. Het gaat nog maar alleen om de foto's, het cijferwerk komt er heel binnenkort aan. We zien evenwel dat het concept al in een produktierijp stadium lijkt te zijn, wat het vermoeden voedt dat de Cupra - de sportieve variant van de op het autosalon van Genève opgefriste Ibiza - nog dit jaar in de toonzaal zal verschijnen.

Ten opzichte van het doordeweekse model maken wat sportieve toetsen het goede weer. Andere bumpers, een gapende grille, grotere velgen. En de driedeurs krijgt ook zwart glanzende buitenspiegels, een diffuser-achtige kont en een centrale uitlaat. Binnenin krijgt de Cupra uiteraard ook het herwerkte interieur mee van de gewone Ibiza, met ook hier enkele sportieve hintjes - zoals het specifieke driespaaks sportstuur met opvallende stiksels. Onder de kap blijft wellicht alles bij het oude. Dat wil zeggen dat de 180pk sterke geblazen 1.4 en de zeventraps DSG bak nog steeds hun arbeid aan de voorwielen mogen afleveren. De bevestiging hiervan zal niet lang op zich moeten laten wachten ...