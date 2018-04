Daimler en Byd presenteren Denza

Door: BV

Een samenwerking tussen Daimler (lees: Mercedes) en het Chinese Byd resulteert in een nieuw merk voor de plaatselijke markt. Dat heet Denza en het presenteert op het Autosalon in Bejing z'n eerste wapenfeit.

Het New Energy Vehicle is een volledig elektrische middenklasser. En het is volgens de spelers helemaal ontworpen om aan de eisen van de Chinese klant te voldoen. En dat zijn luxefreaks dus het interieur is niet gespeend van hout, leer en chroom. Achteraan zitten zelfmoorddeuren die de conceptfase maar moeilijk overleven. De aandrijving gebeurt geheel elektrisch, maar echt loslippig is het bedrijf er niet over. Nochtans hoort de Denza volgend jaar al bij de dealer te staan - alleen in China natuurlijk - dus echt veel tijd om de details uit te werken rest hen niet meer.