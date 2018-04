55 stuks RCZ Raidillon

Door: TB

Vorig jaar besnuffelden Peugeot BeLux en de Belgische horlogemaker Raidillon elkaar met een uitzonderlijk uurwerk als resultaat. Een exclusieve reeks van 55 uurwerken werd gebouwd met het RCZ-logo trots op de wijzerplaat. Vandaag hernieuwen beide partijen hun samenwerking, maar dan in de andere richting, met een al even beperkte reeks van de Peugeot RCZ. Net als bij de uurwerken komen er niet meer dan 55 exemplaren op de markt. Die zijn enkel beschikbaar met de twee krachtigste motoren: de 2.0 HDi FAP 163pk en de 1.6 THP 200pk. Beide uitvoeringen, weliswaar niet in de Raidillon trim, hebben we hier al uitgebreid getest.

De stijlvolle metaalkleur Guaranja Bruin is uniek voor deze versie. En binnenin valt meteen bekleding in Cohiba Nappaleer en Alcantara op, met extra gebrodeerd "Raidillon"-opschrift in de rugleuning. De 19" Solstice Mat Black Onyx velgen zijn standaard, net als het Sport Pack, Connect Com 3D multimedia, xenon koplampen en de glanzend zwarte koetswerkelementen (radiatorrooster, remklauwen en specifieke spoiler vooraan). De exclusieve look wordt afgewerkt met discrete logo's op de flanken, "55"-stiksels op de vloermatten en een aluminium pookknop met daarin een met de hand gegraveerd "55"-logo en serienummer. De RCZ Raidillon kost € 35.860 voor de 1.6 THP 200, en € 36.080 voor de 2.0 HDi FAP 163.